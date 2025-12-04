Сестры милосердия из Дмитрова организовали бесплатные обеды для бездомных

Бесплатные обеды для бездомных раздают на вокзале в Дмитрове. Акцию инициировали три сестры милосердия.

Женщины привезли на железнодорожный вокзал овощи и фрукты. Их для нуждающихся купил местный фермер.

Еду раздали бесплатно. Также сестры приготовили горячие обеды: солянку, плов, котлеты и сладкие блины.

За один день удалось накормить 15 человек. Еду также раздавали с собой. На вокзал сестры милосердия будут приезжать всю зиму один раз в неделю.

Отметим, что сестричество год назад организовал настоятель Пантелеимоновского храма иерей Артемий Базатин. Церковь находится на территории Дмитровской больницы. Шесть ее прихожанок прошли курсы сестер милосердия, а после стали квалифицированными работниками по уходу за тяжелобольными пациентами.

Теперь женщины помогают медсестрам Дмитровской больницы ухаживать за пациентами, разносят продукты и воду.