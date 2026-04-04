Сессия «Единая модель продвижения музеев» прошла в Истре

В Истре Московской области прошла девятая стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев», организованная центром «РОСИЗО» при поддержке Минкультуры России. В ней приняли участие около 270 специалистов со всей страны, включая представителей 19 музеев Московской области.

Участники — руководители федеральных, региональных и частных музеев — обсудили развитие отрасли, работу с аудиторией и современные форматы культурных пространств.

«Мы приглашаем к участию в сессии руководителей музеев, федеральных, муниципальных, частных, пресс-служб музеев, чтобы в дружеской, но рабочей обстановке в течение двух дней обсудить какие-то самые насущные проблемы отрасли», — отметил гендиректор «РОСИЗО» Георгий Москвичев.

Отдельное внимание уделили билетным системам, цифровым инструментам продвижения и межмузейному взаимодействию.

«Готовим резолюцию для нашего департамента в Министерство культуры, где обозначим наиболее насущные проблемы», — добавил Москвичев.

Следующая сессия пройдет осенью