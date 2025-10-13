Стратегическая сессия о развитии музеев завершилась в Истре

Стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев» завершилась в Истре. В течение двух дней эксперты, сотрудники и руководители музеев обсуждали актуальные вопросы отрасли. В мероприятии участвовали почти 200 человек со всей страны.

Стратегическая сессия прошла при организации музейно-выставочного центра «Росизо» при поддержке Минкультуры России.

Мероприятие состоялось в восьмой раз. Ежегодно на площадке сессии специалисты обмениваются опытом и вырабатывают новые подходы к решению рабочих задач. Музейщики узнают о новых технологиях, свежих идеях и тенденциях отрасли.

«В музейных фондах стран СНГ находится огромное количество произведений российского искусства, причем очень высокого качества. Без изучения предметов этих фондов представление о тех или иных аспектах отечественного искусствознания практически невозможно», — сказала искусствовед «Росизо» Любовь Подлеснова.

Всего в ходе сессии выступили 15 спикеров. Они рассказали о государственных приоритетах в сфере культуры, принципах построения эффективной коммуникации между музеями и телеканалами, особенностях работы с Пушкинскими картами и многом другом.

Следующая стратегическая сессия состоится в Истре 2 и 3 апреля 2026 года.