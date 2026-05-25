Сервис поиска свободных земель для аграриев запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили новый цифровой сервис для фермеров и инвесторов, который поможет быстрее находить свободные земли для сельскохозяйственной деятельности. На геопортале Подмосковья появился специальный раздел «Земли НГС», где отображаются участки, доступные для вовлечения в оборот.

Новый инструмент в разделе «Земля фермерам» представляет собой интерактивную карту, с помощью которой пользователи могут подобрать территорию в интересующем муниципалитете. Свободные участки выделены на карте зеленым, а также сопровождаются основной информацией.

Это позволяет предварительно оценить возможности использования земли под сельскохозяйственные проекты.

«Участки не сформированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Для их оформления заявителю необходимо направить обращение в Минсельхоз Подмосковья с концепцией проекта и схемой расположения на кадастровом плане территории. После этого мы сопровождаем процедуру постановки на кадастровый учет и предоставления участка в аренду», — уточнил глава ведомства Виталий Мосин.

В 2026 году в Подмосковье планируют вернуть в использование около 10 тысяч гектаров земель, которые не использовали свыше пяти лет.