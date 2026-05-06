Сервис на «Госуслугах» Подмосковья помог найти более 17 тысяч домашних животных

Сервис «Поиск домашних животных» на портале госуслуг Московской области стал настоящим спасением для владельцев потерянных питомцев. Как сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, сервисом уже воспользовались свыше 17 тысяч раз.

Платформа предлагает пользователям выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». Если у заявителя есть фотография питомца, искусственный интеллект анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. При отсутствии фото можно воспользоваться стандартными фильтрами, указав описание, кличку, клеймо или данные микрочипа.

Более 1,7 тысячи случаев были обработаны с применением технологий ИИ-поиска по фото.

В Мингосуправления добавили, что принять участие в поиске потерявшегося животного может любой желающий. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом.