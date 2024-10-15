Сервис компенсации за домашний телефон улучшили на «Госуслугах» Подмосковья

К госуслуге для оформления ежемесячной денежной компенсации по оплате стационарного телефона подключили искусственный интеллект. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что нейросеть приступила к работе с документами при подаче заявления на возобновление компенсации за стационарный телефон. Это позволит сократить количество ошибок при оформлении заявок и снизить число отказов от ведомства.

Когда житель заполняет онлайн-форму на возобновление компенсации, ему нужно приложить скан договора с оператором связи. Если услуги оказывает «Ростелеком», то нейросеть распознает документ автоматически. Если прикреплен скан ненадлежащего качества или он отличается от квитанции на оплату, то искусственный интеллект сообщит об этом.

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Льгота доступна для ветеранов труда или военной службы и других категорий жителей.

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