Сервис для записи детей в школы упростили в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья обновили сервис записи детей в школу. Теперь пользователям доступна возможность заранее подготовить заявление и сохранить его в виде черновика.

Родители могут заблаговременно внести все необходимые сведения о ребенке в онлайн-форму, сохранить заполненный вариант в личном кабинете, а в момент старта приема заявлений — лишь открыть сохраненный черновик и отправить его.

При этом редактировать данные можно в любое удобное время.

В 2026 году прием заявлений в первые классы начнется в полдень 23 марта. На этом этапе оформить запись смогут семьи, подающие документы по месту регистрации, а также те, кто обладает льготным правом зачисления. Первый этап кампании продлится до 30 июня включительно.

Для тех, кто не успел подать заявление в основной период или планирует выбрать школу вне закрепленной территории, предусмотрен второй этап: подача откроется 6 июля.

Родителям, которые уже оформили перевод ребенка из детского сада в первый класс внутри своего образовательного комплекса, повторно направлять заявление не нужно.