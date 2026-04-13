Онлайн-сервис для инженерных изысканий оптимизировали в Подмосковье

На портале государственных услуг Московской области улучшили сервис «Предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь заявители могут загружать файл с координатами земельного участка, что упрощает подачу заявки и повышает точность данных. Также в электронной форме появились запросы на шесть новых видов сведений, необходимых для оценки возможности хозяйственной деятельности на участке.

«Эти обновления помогут снизить административную нагрузку, повысить прозрачность процессов и ускорить принятие обоснованного решения при планировании работ на земельных участках», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис доступен на региональном портале в разделе «Бизнесу». Им могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай, указать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете в течение одного рабочего дня.

