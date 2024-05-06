Сервис «Библиотеки Подмосковья» использовали почти 6 тысяч раз в апреле | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:48 Сервис «Библиотеки Подмосковья» использовали почти 6 тысяч раз в апреле Жителям Подмосковья напомнили про электронный сервис библиотек Министерство культуры и туризма Московской области

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Около шести тысяч человек воспользовались сервисом «Библиотеки Подмосковья» в апреле. С его помощью было забронировано 5998 книг.

Среди наиболее востребованных произведений оказались «Два капитана» В. Каверина, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, а также многие другие. Авторизация на сервисе «Библиотеки Подмосковья» представляет собой единый электронный билет во все библиотеки Московской области, предоставляющий доступ к более чем восьми миллионам книг.

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Сервис позволяет выбирать и бронировать необходимые книги удаленно. Кроме того, он объединяет информацию обо всех библиотеках Подмосковья. За время своей работы он уже успел приобрести популярность.

Для доступа к библиотечным услугам необходимо зарегистрироваться на портале biblio.mosreg.ru, используя данные для входа от учетной записи на госуслугах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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