Еще двое медиков из Мытищ получили льготные сертификаты на покупку жилья

Свидетельства на жилье получили Ирина Плаксина — врач ультразвуковой диагностики и Наталья Шевченко — медицинская сестра детской поликлиники № 2.

Ирина в профессии более 10 лет. Переехала из Ярославской области в Мытищи вместе с семей несколько лет назад.

«Не верила, что такое возможно. Всем большое спасибо за участие. Очень помогают на всех этапах в сборе документов, большую помощь и поддержку оказали в отделе кадров Мытищинской больницы», — прокомментировала она.

Наталья Шевченко работает в Мытищинской больнице уже более шести лет. Она жила в Белгородской области до 2016 года, после переехала в Мытищи.

«Сыну 12 лет и он мечтает о своей комнате. Не верили до последнего, что при поддержке государства получится купить свою квартиру. До получения сертификата получали компенсацию за аренду жилья, тоже очень хорошая поддержка от государства», — поделилась Наталья.

Программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года. Регион выплачивает 50% стоимости жилья за первоначальный взнос, далее 10 лет каждый месяц идут выплаты суммы основного долга. Владелец квартиры оплачивает только проценты по кредиту.

Порядка 90 врачей из Мытищ уже улучшили свои жилищные условия. Только за этот год обладателями свидетельств на покупку квартир стали девять медиков.

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