Серпуховский завод приступил к испытаниям скоростного лифта для высотных зданий

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в состав группы компаний «Садовое кольцо», вышел на новый этап развития и готовится представить новую модель подъемника. Лифт способен развивать скорость до шести метров в секунду.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что проект реализуют в рамках соглашения о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которое предприятие заключило с Министерством промышленности и торговли России.

Всего предусмотрено восемь этапов, и сейчас завод находится на четвертом из них — он включает испытания первой опытной кабины и завершится к 31 декабря.

Сегодня предприятие выпускает лифты со скоростью от одного метра в секунду и грузоподъемностью до 2,5 тысячи килограммов, а также модели скоростью 2,5 метра в секунду, рассчитанные на нагрузку до тысячи килограммов.

Новый проект нацелен на рынок высотного строительства — офисных и жилых зданий высотой от 70 до 200 этажей, где востребованы быстрые и современные подъемные системы.

«Проект станет важным шагом для российской лифтовой отрасли. Он позволит снизить зависимость от импортных технологий и обеспечить высокую степень локализации производства. Это, в свою очередь, сократит сроки поставок и обслуживания, а также позволит адаптировать оборудование к климатическим и нормативным условиям России», — отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.

