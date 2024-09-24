Серпуховский театр открыл ХХ сезон премьерой по произведениям Пушкина

Режиссер театр Павел Цепенюк выбрал для постановки самые известные творения поэта. Монологи Татьяны из «Евгения Онегина», трагедия «Моцарт и Сальери», отрывки из «Сказки о Попе и работнике его Балде» в исполнении актеров Серпуховского театра заиграли новыми красками.

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