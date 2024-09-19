Серпуховский лифтостроительный завод стал лауреатом национальной премии

Инновационная лифтовая кабина, разработанная специалистами Серпуховского лифтостроительного завода, заняла второе место в народном голосовании национальной премии. Она создана в коллаборации со студией Артемия Лебедева.

Проект победил в категории «Лучший дизайн транспортных средств». В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что модель лифта управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей.

В кабине есть интерактивное зеркало. Оно может рассказать о погоде, сделать комплимент и поздравить с праздниками. В ней установили поручень с крючками для сумок и зонтов. Его можно использовать как сиденье.

Напомним, что ранее первую в России интерактивную кабину лифта представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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