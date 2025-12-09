Серпуховский лифтостроительный завод разработал новую систему сбережения энергии

Серпуховский лифтостроительный завод представил инновационную технологию, которая превращает обычный лифт в мини-электростанцию. Новая система рекуперации позволит возвращать в сеть до 35% электроэнергии, необходимой для движения кабины.

При работе лифта вырабатывается избыточное электричество, которое обычно рассеивается впустую в виде тепла. Инженеры нашли способ собирать энергию с помощью суперконденсаторов и направлять ее обратно в сеть.

Технология не только позволяет сэкономить, но также снижает нагрузку на электросети, уменьшает нагрев оборудования и повышает общую надежность лифтов особенно в многоэтажных домах с высокой проходимостью.

Первые опытные образцы появятся уже в январе.

«Внедрение рекуперации — это не просто точечное улучшение, а системный переход на новый стандарт энергоэффективности в отечественном лифтостроении. Данная технология уже сегодня демонстрирует экономию ресурсов до 35%, что напрямую снижает нагрузку на сети и затраты для владельцев недвижимости», — пояснил генеральный директор завода Геннадий Перегудов.