Серпуховский лифтостроительный завод представил новую систему маркировки деталей

Серпуховский лифтостроительный завод представил новую разработку — современную систему для маркировки и отслеживания продукции. Сейчас специалисты завода вместе с проектной компанией занимаются ее созданием.

Новая система кардинально изменит подход к контролю качества и к гарантийному обслуживанию лифтов. Суть в том, что каждая деталь, которую выпускает завод, получит свой уникальный цифровой «паспорт».

Этот идентификатор представляет собой специальную метку, которую наносят лазером.

Технический директор Серпуховского лифтостроительного завода Алексей Быков объяснил суть нововведения.

«Для нас эта система — как „Честный ЗНАК“ для лифтовой отрасли, только на принципиально новом уровне. Это не просто маркировка, а полноценный цифровой профиль изделия. Это современно, интерактивно и невероятно удобно. Любую деталь теперь можно буквально просканировать с помощью специального приложения и мгновенно получить исчерпывающую информацию: дату производства, номер партии, данные о контроле качества, рекомендации по монтажу и даже историю эксплуатации», — рассказал он.

Это нововведения позволит повысить ответственность на каждом этапе сборки лифтов, а также вывести стандарты качества на новый уровень.

Подъемники Серпуховского лифтостроительного завода давно заслужили репутацию надежных и безопасных. Они полностью соответствуют самым жестким международным нормативам. На предприятии активно внедряют новые технологии.