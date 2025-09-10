Серпуховский лифтостроительный завод нарастил производство в 2 раза с 2023 года

Серпуховский лифтостроительный завод, который возобновил работу в 2022 году, продолжает наращивать объемы выпуска. С момента перезапуска предприятие изготовило свыше 3200 лифтов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что за восемь месяцев текущего года завод произвел 918 лифтов, что выше показателя 2023 года в 2,2 раза.

С тех пор, как завод вошел в состав группы компаний «Садовое кольцо», предприятие полностью обновило оборудование и пересмотрело линейку продукции, превратившись из локального игрока в федерального производителя.

Примерно половину изготовленных лифтов направляют в новые жилые дома, а остальную часть используют для замены старых конструкций по программам капитального ремонта. Такой подход позволяет и наращивать объемы выпуска, и расширять географию присутствия.

Сегодня продукция Серпуховского лифтостроительного завода представлена в 69 городах в 33 регионах России, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Мариуполе, Евпатории и Керчи.

Предприятие также наладило выпуск подземных систем для хранения мусора мощностью до двух тысяч единиц в год и вышло на внешние рынки — первые 100 лифтов уже отправлены в Армению.

В ближайших планах — запуск производства дизайнерских кабин с использованием дорогих и редких материалов, расширение модельного ряда для гостиничного сектора и освоение новых экспортных направлений.

О доступных мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно узнать на инвестиционном портале региона. Площадку для реализации новых проектов можно подобрать на инвесткарте.