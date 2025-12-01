Серпуховский лифтостроительный завод на 7% увеличил долю коммерческих заказчиков за 11 месяцев. Это клиенты со стороны застройщиков.

Как рассказали в региональном Мининвесте, увеличение спроса в пользу более дорогих моделей лифтов связано с изменением рынка жилья, где основная тенденция — улучшение качества продукта и мест общего пользования.

«В структуре заключенных договоров 2025 года на 7% увеличилась доля коммерческих заказчиков, то есть клиентов со стороны застройщиков. Кроме этого, увеличилось количество лифтов, поставляемых в социальные объекты: детские сады, школы и больницы, которые возводятся девелоперам внутри возводимых жилых комплексов», — рассказал заместитель генерального директора СЛЗ по развитию Дмитрий Захаров.

Инвесторам напомнили, что подобрать земельный участок в Подмосковье можно на инвестиционной карте региона.