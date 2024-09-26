Футболисты из Серпухова вошли в топ-10 на всероссийских соревнованиях

Финал всероссийских соревнований Детской футбольной лиги состоялся в Новороссийске. Представлявшая Московскую область команда «Крепость» из Серпухова попала в десятку сильнейших на турнире.

Путевку в финал серпуховские футболисты завоевали в отборочных соревнованиях, проходивших в мае в Подольске. Юные спортсмены соревновались в течение недели. В итоге «Крепость» заняла третье место в своей группе.

Соперники серпуховским ребятам попались очень сложные. Турнир собрал 32 сильнейшие команды страны, среди которых «Краснодар», «Спартак» из Белгорода, «Вектор» из Кирова и многие другие.

«Мы начали турнир нелегко, но к последним играм стали соответствовать высокому уровню соревнований», — поделился директор спортшколы «Крепость», тренер Сергей Виноградов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».