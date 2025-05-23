Серпуховская торгово-промышленная палата отметила 30-летие

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В преддверии Дня российского предпринимательства Серпуховская торгово-промышленная палата отметила значимый юбилей — 30-летие со дня основания. За три десятилетия своего существования палата превратилась в ключевого участника деловой жизни региона и надежного посредника между бизнес-сообществом и органами власти.

Основанная в 1995 году, она активно оказывает поддержку предпринимателям Южного Подмосковья, помогая им успешно ориентироваться в меняющихся условиях рынка и законодательных требований. Благодаря проведению обучающих семинаров и деловых встреч, палата способствует обмену опытом и развитию деловых связей.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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С 2011 года руководителем Серпуховской торгово-промышленной палаты является Анатолий Якушев. Под его руководством коллектив преодолел множество испытаний и кризисных ситуаций, становясь с каждым разом только крепче. В честь юбилея сотрудники палаты получили благодарственные письма.

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