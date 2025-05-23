Серпуховская торгово-промышленная палата отметила 30-летие

В преддверии Дня российского предпринимательства Серпуховская торгово-промышленная палата отметила значимый юбилей — 30-летие со дня основания. За три десятилетия своего существования палата превратилась в ключевого участника деловой жизни региона и надежного посредника между бизнес-сообществом и органами власти.