Школы Серпухова и Беслана подписали соглашение о сотрудничестве

Школа № 19 в Серпухове заключила соглашение о сотрудничестве со школой № 1 в Беслане. Учреждения связывает память о подвиге Романа Катасонова, который родился в Серпухове и погиб в 2004 году при освобождении захваченной террористами Бесланской школы.

Школы планируют сотрудничать в части гражданско-патриотического воспитания детей. Ребята будут участвовать в совместных патриотических, волонтерских и юнармейских мероприятиях. Также пройдет несколько экскурсий по историческим местам России.

Кроме того, школы будут развивать профильные классы по математике, информатике и обществознанию. Для этого будут проводиться общие конференции, проектные работы и встречи для обмена педагогическим опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 39 новых школ.

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