Серпухов впервые проведет крупнейший форум пчеловодов

Серпухов впервые стал площадкой для проведения «АпиФорума» — крупнейшего мероприятия для пасечников. В округ приехали фермеры из России и стран ближнего зарубежья.

«АпиФорум» проходит в восьмой раз.

Труд организаторов отметили на торжественном открытии. Им вручили благодарственные письма от муниципалитета и партии «Единая Россия», а также награды от Министерства сельского хозяйства Московской области.

В рамках «АпиФорума» проводится конкурс «Лучший мед России — 2024». Победителя определят из 450 видов меда.

Жители и гости округа приняли участие в конференции. Он обсудили актуальные вопросы со старшим пчеловодом России, доктором сельскохозяйственных наук, писателем, по книгам которого выросло не одно поколение пасечников, 94-летним Владимиром Кашковским. Организаторы также подготовили выставки, дегустации, лекции и дискуссионные сессии, где выступят заслуженные деятели российского пчеловодства.

«Отмечу большой вклад в проведение мероприятия нашего активного жителя, пчеловода, медового сомелье, основателя пасеки „Медовый сад“, члена Гильдии медовых сомелье России Ивана Козярского. Он является одним из организаторов масштабного события», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Около 20 серпуховских пчеловодов примут участие в фестивале. Природа городского округа позволяет производить качественный мед. Здесь находятся реликтовые леса, в которых произрастает более 100 медоносных растений. Мед из Серпухова многократно занимал призовые места на всероссийских конкурсах.

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