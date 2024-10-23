Серию встреч молодежи с волонтерами и участниками СВО проведут в Мытищах

В проекте «Герои» Молодежного центра «Импульс» в Мытищах участники специальной военной операции рассказывают о настоящем патриотизме и мужестве, а также о преданности своей стране. Гостями первой встречи во втором сезоне станут представители молодежного крыла Народного фронта в Донецке.

Они расскажут о примерах боевого братства, в том числе о бойцах СВО Давиде и Николае, которые погибли, отстаивая границы России. Общение поможет молодежи понять, что героизм — реальные поступки и ежедневный выбор каждого человека.

Встреча состоится 29 сентября в 15:00 в центре «Импульс». Он располагается в доме № 12 на Силикатной улице в Мытищах. Вход свободный для зрителей старше 12 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».