Серию стикеров к 80-летию Победы выпустили в Дубне

Лимитированную коллекцию стикеров назвали «Дубна гордится!». Первые экземпляры уже получили в подарок 16 учеников старших классов школ Дубны.

«Эти памятные изображения мы будем вручать ребятам за активную патриотическую работу и волонтерскую деятельность», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Награждение активной молодежи провели на встрече с Героем России, инструктором-испытателем авиационно-космической техники Виктором Ренем. Он рассказал школьникам Дубны о своем опыте, поделился с ребятами полезной информацией о том, как и кто может стать космонавтом, а также какие требования предъявляют к кандидатам на такую сложную работу.