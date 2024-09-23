Серию осенних праздников провели в Лобне

Творческие мероприятия в честь наступления осени прошли в учреждениях Лобни. Горожане рисовали, пели и танцевали, смотрели спектакли и выступления местных артистов.

В Доме культуры «Красная Поляна» организовали «Праздник осени». Гости мероприятия рисовали на асфальте и мольбертах, участвовали в песенных и танцевальных конкурсах. Для участников клуба «Активное долголетие» прошел концерт «Осенний блюз».

«Праздник первоклассника» подготовил театр «Куклы и люди». Для детей провели интерактивную программу с участием Феи Знаний. Также малыши посмотрели спектакль про Незнайку и его друзей. На праздник приехали ребята из семейного центра «Лобненский».

Игровую программу и детскую дискотеку организовали в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня.

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