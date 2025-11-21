Серию экскурсий на производство упаковки провели для школьников в Лобне

Предприятия Лобни активно подключаются к проекту «Билет в будущее». В его рамках для учеников образовательных учреждений округа организуют встречи и экскурсии.

Участие в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации принимают ученики школ с шестого по 11 классы. На предприятиях округа их знакомят с производственными профессиями.

Экскурсии уже провели представители фабрики «Упаковочные системы». В прошлом учебном году предприятие посетили около 100 подростков.

Школьникам показали полный циклом производства упаковочных материалов. Также им рассказали о карьерных возможностях.

«Мы открываем двери нашей фабрики, чтобы показать, насколько интересным и перспективным может быть путь инженера, технолога, оператора производственных линий. Для нас важно, чтобы молодые люди из Лобни видели возможности для профессионального роста в своем родном городе», — сказал директор фабрики Дмитрий Блинов.

Отметим, что в этом учебном году проведут еще две экскурсии. В них поучаствуют 120 школьников.