Серию детских экскурсий на объекты ЖКХ запустили в Можайске

Ученики школ № 1 и № 3 из Можайска побывали в котельной № 40. Они стали первыми участниками проекта, в рамках которого для школьников округа будут проводить экскурсии на предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Старшеклассники осмотрели помещения одного из крупнейших тепловых узлов округа. Он обеспечивает теплом социальные учреждения и жилые дома города.

Экскурсию для них провел директор компании «Мособлтепло» Андрей Королев. Он показал им котлы, теплообменники и насосные установки, рассказал о системе автоматического контроля.

«Наша главная цель — познакомить детей со сложной и важной работой коммунальщиков, вызвать у них интерес к профессиям в этой сфере. Мы надеемся, что в дальнейшем кто-то из них придет в отрасль», — сказал Андрей Королев.

Мероприятие организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Они будут регулярными. К участию привлекут школьников разных возрастов, а также студентов Можайского техникума.