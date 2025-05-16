Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжаются акции по раздельному сбору отходов. В выходые экологические акции проведут в шести округах региона.

Все желающие смогут сдать на переработку свыше 40 видов фракций.

В субботу акции проведут в Королеве, Раменском и Люберцах. В воскресенье мероприятия состоятся в Химках, Пушкино и Дмитровском муниципальном округе.

Участников просят перед сдачей тщательно вымыть, высушить, рассортировать и сложить вторичные ресурсы перед сдачей.

В округах в выходные будут работать волонтеры, однако дополнительная помощь добровольцев приветствуется — они смогут помочь в погрузке вторсырья в автомобили для дальнейшей отправки на перереботку.