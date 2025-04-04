Серию акций по раздельному сбору мусора проведут в Подмосковье в выходные

В выходные в Подмосковье пройдут акции по раздельному сбору отходов. Жителей региона пригласили принять участие в экологических мероприятиях.

Все желающие смогут сдать ненужные книги, одежду и другие вещи, а также посетить фримаркеты.

Акции в субботу, 5 апреля, проведут в Одинцове, Черноголовке, Раменском и Красногорске. В воскресенье они состоятся в Чехове и Пушкино.

Во всех округах в выходные будут работать волонтеры, которые помогут участникам правильно структурировать отходы, а также подробно расскажут, как стать частью команды организаторов и получить скидки от партнеров экологических акций.