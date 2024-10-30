Серийного грабителя задержали в Мытищах

Преступник отнимал у женщин сумки в безлюдных местах. Мужчину задержали на железнодорожной станции.

Вор выслеживал женщин в безлюдных местах, нападал и вырывал сумки. Только за октябрь в Мытищах жертвами грабителя стали три человека. Поймать нарушителя сотрудникам уголовного розыска линейного и межмуниципального управлений МВД России «Мытищинское» помогли видеокамеры, установленные на железнодорожной станции «Москва-Ярославская».

Выяснилось, что это 32-летний мужчина из Щелкова, который на украденные деньги выплачивал свои долги. Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области, Татьяна Петрова, сообщила, что общая сумма ущерба составила больше 100 тысяч рублей.

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