Серийное производство логистических роботов запустили в Подмосковье

Компания «Комитас» завершила разработку и начала серийный выпуск современных логистических роботов на своем заводе в Солнечногорске. Проект реализовали совместно с Минпромторгом России в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Уже в 2025 году около 60 роботов прошли серию испытаний на складах потенциальных заказчиков, подтвердив свою эффективность и готовность к коммерческому внедрению. В ближайшее время компания планирует запустить проекты с ключевыми игроками рынка, а с ростом спроса на роботизированные решения готовы выйти на объем производства до двух тысяч роботов в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новые роботы предназначены для сортировки грузов и могут адаптироваться под разные задачи и масштабы логистических центров благодаря модульной конструкции. У «Комитас» две производственные площадки в Подмосковье общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров. Здесь выпускают конвейерные системы, кросс-белт сортеры и другие автоматизированные решения для логистики.

«Наши логистические роботы — это результат многолетней работы в области автоматизации складов. Они сочетают в себе модульность, масштабируемость и высокую производительность, что делает их востребованными в условиях растущего спроса на умную логистику», — сообщил акционер компании «Комитас» Давит Манукян.

Компания также рассматривает возможность открытия нового производства в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», где действует специальный налоговый режим. Там планируют наладить выпуск роботизированных систем хранения с использованием 3D-шаттлов и высоких кранов-штабелеров.