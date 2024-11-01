Серия программ ко Дню народного единства пройдет в Раменском
Несколько мероприятий ко Дню народного единства подготовили в культурно-досуговом центре «Гжельский» в Раменском. Для жителей проведут мастер-класс, концерт и кинопоказы.
Уже сегодня, 1 ноября, жители смогут поучаствовать в мастер-классе «Народные узоры», изучить основные этапы росписи и попробовать сделать ее самостоятельно. Старт в пять часов вечера.
Сегодня вечером пройдет праздничный концерт «Великая сила в единстве народа!». А 9 ноября состоится показ фильма «1612. Хроники смутного времени». Он также посвящен Дню народного единства.
Это отечественный историко-приключенческий фильм. Сюжет происходит во времена Смуты. Старт показа в пять часов вечера.
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