Серия практических семинаров для предпринимателей прошла в Мытищах

Встреча с предпринимателями из Мытищ «Первая помощь» состоялась 23 октября. Проект включал серию практических семинаров, которые охватили ключевые аспекты ведения бизнеса: от разработки продукта и маркетинга до управления финансами и командой.

Представители банка в ходе встречи продемонстрировали презентацию, на которой представили широкий выбор финансовых инструментов и сервисов, разработанных для поддержки малого и среднего бизнеса. Презентовали в этот день и проект Союза «Содействие женскому предпринимательству».

Лидера сообщества «Нежный бизнес» Татьяны Яцкова рассказала, что программа нацелена на передачу практического опыта от профессионалов своего дела тем, на тех, кто нацелен на развитие и расширение горизонтов своего дела: «Предприниматели могут накопить знания, которыми захотят поделиться, поэтому благодаря этой программе удастся работать над своим бизнесом вместе с наставником, получить ответы на вопросы в режиме реального времени».

Заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев подчеркнул, что подобные встречи могут сыграть ключевую роль в непрерывном самосовершенствовании и стремлении к новым высотам: «Достичь бизнес-успеха можно приложив усилия, превосходящие усилия других. Присутствие здесь показало ваше стремлении именно к этому. Уверен в том, что в дальнейшем вам будет сопутствовать успех».