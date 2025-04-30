Серия патриотических мероприятий прошла в Раменском

В округе активно проходят мероприятия, посвященные приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, призванные сохранить память о героическом подвиге советского народа и передать ее будущим поколениям. Одним из самых масштабных событий стала интерактивная игра «Никто войны забыть не сможет», прошедшая в поселке Электроизолятор.

Мероприятие, собравшее несколько десятков участников разных возрастов, было организовано с целью погрузить жителей в атмосферу военного времени и дать им возможность почувствовать себя частью истории.

Центральная площадь поселка на время проведения игры превратилась в ожившую картину военных лет. Десять тематических площадок, каждая из которых посвящена определенному аспекту жизни в период Великой Отечественной войны, предложили участникам разнообразные задания и активности. Гости мероприятия смогли попробовать себя в роли солдат и офицеров, освоив навыки сборки и разборки автомата, научившись вязать морские узлы и оказывать первую медицинскую помощь раненым. Также участники соревновались в меткости, демонстрируя навыки стрельбы, и проявляли творческие способности, создавая памятные броши в форме георгиевской ленточки.

За успешное выполнение заданий на каждой из площадок участники получали специальные отметки в «Красноармейскую книжку». Набравшие пять штампов получали в награду пилотки. Обладатели восьми штампов получали банки с настоящей армейской кашей. Самые активные и успешные участники, собравшие полный комплект из десяти отметок, награждались полноценными сухпайками — набором продуктов, обеспечивающим питание военнослужащих в полевых условиях.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие стало частью большого цикла событий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и направлено на формирование у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории своей страны и памяти о подвиге предков.