Показ фильма о работе поисковых экспедиций прошел в школе «Лидер» в Химках

Десятки патриотических мероприятий провели во всех микрорайонах Химок. Их приурочили ко Дню Неизвестного Солдата. Ребята побывали на лекциях и увидели документальный фильм о современных технологиях поиска неопознанных тел солдат.

Познавательные лекции об истории мемориала и памятной даты организовали в лицее № 21 и школе № 19. Участие приняли учащиеся образовательных учреждений, их родители, педагоги, общественные деятели и муниципальные депутаты. Также собравшиеся вспомнили подвиги защитников Родины и отстояли минуту молчания.

«Сохранение в памяти всех, кто защищал нашу Родину в любой период истории — наш священный долг. Жители по всему городскому округу, области и стране возлагают цветы к мемориалам Неизвестному солдату», — поделился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Документальный фильм о современных технологиях поиска неопознанных тел солдат увидели учащиеся школы «Лидер» и добровольцы из местных ресурсных центров. Также для ребят организовали урок памяти и мужества.

Кроме того, в спортивном комплексе «Родина» прошла встреча с ветераном боевых действий Иваном Николаевым. Он рассказал о своей жизни и поделился историями со службы. Особенно Иван отметил заслуги неизвестных солдат перед Отечеством.

Напомним, в Химках особое внимание уделяют воспитанию духа патриотизма и любви к Родине у молодежи. Так, в округе ежедневно проводят мероприятия тематической направленности.

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