Серия мастер-классов «Путь к безопасности» прошла в школе №30 в Химках

Образовательный практикум прошел в школе № 30 в рамках проекта «Путь к безопасности», организованного региональным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых». Так, 6 октября школьники овладели важным умениями, которые помогут в экстренных случаях: оказание первой медицинской помощи, правила пожарной безопасности, управление летательными аппаратами, также навыки туризма и выживания в природной среде.

«Проект направлен на формирование культуры безопасности жизнедеятельности у школьников и студентов. Такие встречи с ребятами мы проводим в разных городах Подмосковья 2-3 раза в неделю. Проект также позволяет сформировать патриотическое воспитание, что сегодня имеет особое значение» — отметил заместитель декана по воспитательной работе «Государственного университета просвещения» Владислав Фомичев.

Участники познакомились с деятельностью «Движения первых» и получили полезный опыт в интерактивном формате. Некоторые из школьников только начинают свое волонтерское движение, а другие уже готовятся стать наставниками.

«Очень важно, что проект „Путь к безопасности“ дает школьникам не только теоретические знания, но и практические навыки, которые они могут отработать на мастер-классах. Умение оказать первую помощь, ориентироваться в лесу, правильно действовать при пожаре — это навыки, которые могут пригодиться каждому в жизни», — поделилась директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Проект «Путь к безопасности» стартовал в этом году как совместная инициатива «Движения первых» и вузов Московской области. Его задача — обеспечить молодое поколение практическими знаниями для уверенного реагирования в сложных ситуациях.