Серия акций по раздельному сбору вторсырья пройдет в Подмосковье в выходные

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье 23 ноября пройдет серия экологических акций по раздельному сбору отходов. На переработку можно будет сдать более 40 видов вторсырья.

В Одинцове будут работать три пункта приема:

с 10:00 до 12:00 — в поселке Лесной Городок на улице Лесной в доме № 10;

с 12:30 до 13:30 — в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Кутузовской в доме № 74б;

с 14:30 до 15:30 — в селе Немчиновка на Советском проспекте в доме № 4.

Активных жителей Королева встретят с 12:00 до 14:00 на улице Строителей в доме № 15А.

В Ногинске акцию проведут в поселке Зеленом на Школьной улице в доме № 48 с 9:30 до 11:00.

Также фракции на переработку можно будет сдать в Люберцах. Там сбор продлится с 12:00 до 15:00 в Парке сказок на улице Плеханова в доме № 15.

В Чехове же пункт приема вторсырья откроется на улице 8 марта в доме № 1а. Жителей будут ждать с 10:00 до 10:50.

В министерстве по содержанию территорий Московской области призвали всех неравнодушных присоединиться к экологическим инициативам и внести свой вклад в сохранение природы региона.