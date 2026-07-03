Сергиево-Посадский регоператор вывез 234 тысячи кубометров отходов за неделю
Регоператоры Московской области продолжают обслуживать контейнерные площадки. Команда Сергиево‑Посадского регоператора за неделю вывезла свыше 234 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.
Значительный объем работ выполнен в Мытищах — более 42,4 тысячи кубометров, в Химках — свыше 32,4 тысячи, в Дмитрове — более 34,6 тысячи кубометров. Хорошие показатели также зафиксированы в Пушкино, Сергиевом Посаде, Королеве. Меньше отходов накоплено в Долгопрудном, Лобне, Дубне и Талдоме.
Также специалисты ликвидировали более 13 тысяч кубометров стихийных свалок и свыше 43 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.
В ведомстве отметили, что бесперебойная работа возможна благодаря слаженным действиям всей команды. Четкое соблюдение графика позволяет своевременно очищать площадки и не допускать переполнения контейнеров.