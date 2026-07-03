Сергиево-Посадский регоператор вывез 234 тысячи кубометров отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Регоператоры Московской области продолжают обслуживать контейнерные площадки. Команда Сергиево‑Посадского регоператора за неделю вывезла свыше 234 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов.

Значительный объем работ выполнен в Мытищах — более 42,4 тысячи кубометров, в Химках — свыше 32,4 тысячи, в Дмитрове — более 34,6 тысячи кубометров. Хорошие показатели также зафиксированы в Пушкино, Сергиевом Посаде, Королеве. Меньше отходов накоплено в Долгопрудном, Лобне, Дубне и Талдоме.

Также специалисты ликвидировали более 13 тысяч кубометров стихийных свалок и свыше 43 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.

В ведомстве отметили, что бесперебойная работа возможна благодаря слаженным действиям всей команды. Четкое соблюдение графика позволяет своевременно очищать площадки и не допускать переполнения контейнеров.