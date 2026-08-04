Сергиево-Посадский округ отметит праздник насыщенной программой

15 августа Сергиево-Посадский городской округ отметит свой праздник. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, дата выбрана не случайно — она приурочена ко дню основания Троицкого монастыря Сергием Радонежским.

Центром притяжения станет Советская площадь. С 12:00 до 20:00 здесь будет работать благотворительная точка сбора гуманитарной помощи, развернется гастрономическая площадка и ярмарка ремесленников.

Официальное открытие с красочным прологом и концертом начнется в 13:00. Затем эстафету подхватят местные творческие коллективы и профессиональные артисты.

На пешеходной зоне «Дорога к храму» с 13:30 до 19:00 будет работать театральная площадка «Любимому городу посвящается...» и откроется фестиваль «У Троицы. Вне формата».

Параллельно у Белого пруда и Конного двора развернется программа музея-заповедника «Музей для всех». Посетителей ждут викторины, квесты, необычные фотозоны, экскурсии-путешествия по историческому центру и розыгрыши музейных призов.

Площадка перед ДК им. Ю. А. Гагарина с 13:30 до 17:00 превратится в «Территорию детства»: концерт, интерактивные игры, мастер-классы, батуты и аттракционы.

На улице Карла Маркса с полудня до шести вечера будет проходить Трикотажка Фест «День варенья». Гости смогут насладиться музыкальной программой, посетить крафтовый маркет, гастрономическую ярмарку и уютные мастер-классы для всей семьи.

В Пожарном переулке с 11:00 до 18:00 пройдет ярмарка профессий от предприятий округа.

Когда начнет смеркаться, праздник не закончится, а станет только интереснее. В 19:45 в «Новой гостинице Лавры» (проспект Красной Армии, 140) покажут спектакль «Сокровенный Город». А в 20:30 все перемещаются на Келарскую набережную, где флайбордисты будут исполнять головокружительные трюки, а завершится вечер световым шоу на воде.