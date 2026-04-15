Сергиево-Посадский хлебокомбинат расширит производство к 90-летнему юбилею

С 1 апреля вступили в силу изменения в госстандарт на хлеб из пшеничной муки, касающиеся состава, формы, веса, упаковки и сроков годности. Однако эти изменения не затронули Сергиево-Посадский хлебокомбинат, так как предприятие пока не выпускает пшеничный хлеб по данному ГОСТу.

К своему 90-летнему юбилею одно из старейших предприятий округа готовится к знаковому обновлению. В ближайшее время здесь откроется новый производственный цех, что позволит существенно расширить ассортимент хлебобулочных изделий. Сегодня прилавки магазинов округа пополняют 47 видов хлеба и булок, а с вводом новых мощностей эта цифра вырастет до 60.

Генеральный директор предприятия Арарат Царукян рассказал о планах на будущее. Суточный объем выпечки на данный момент составляет около 13 тонн, и комбинат уверенно держит планку. Для обеспечения будущего роста уже закуплено и готовится к запуску современное оборудование.

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова, посетившая цеха лично, отметила важность таких преобразований для местных жителей: «Расширение производства — это не только дополнительное разнообразие на полках наших магазинов, но и создание новых рабочих мест. Это один из ключевых приоритетов для администрации округа».

Сегодня на Сергиево-Посадском хлебокомбинате трудятся более 100 специалистов. В 2026 году предприятие отметит 90 лет со дня основания. Судя по планам руководства, к своему юбилею ветеран местной промышленности подойдет в статусе современного, динамично развивающегося производства.