Сергей Юров поздравил жителей Балашихи с наступающим Новым годом

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил жителей с наступающим Новым и годом и Рождеством Христовым. Он рассказал присутствующим, каких результатов смогли достичь в уходящем году и какие планы построили на будущий.

Глава городского округа Балашиха пожелал жителям в 2025 году новых достижений и побед, чтобы в каждом доме царили добро, счастье и благополучие. Он отметил, что результат, который есть на данный момент, — это работа большой и дружной команды города.

«Эти праздничные дни традиционно наполнены надеждами и заветными желаниями. 2024 год запомнится нам как время роста, развития, перемен. Благодаря совместной работе, поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области в Балашихе реализованы важные проекты, открыты новые школы и детские сады, появились современные спортивные и культурные пространства, улучшились условия для жизни и отдыха», — сказал Сергей Юров.