Сергей Агаджанян установил новый силовой рекорд России

Рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», установил новый рекорд России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Новый рекорд был зафиксирован в поселке Красково городского округа Люберцы в жилом комплексе «Легенда Коренево». Спортсмену предстояло отбуксировать кран-манипулятор массой более 10 тонн на расстояние не менее 10 метров. Одновременно с этим он должен был разрушить две стальные шпильки диаметром 10 мм и надуть до разрыва одну резиновую грелку.

Сергей Агаджанян справился с заданием, отбуксировав кран-манипулятор на 16 метров 22 сантиметра за 79 секунд. Он разрушил две стальные шпильки и надул до разрыва две резиновые грелки. Это достижение официально признано рекордом России по силовым номерам с элементами сценического экстрима и буксировки многотонной техники.

Михаил Кокляев, легенда отечественного силового экстрима и восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, поздравил Сергея с очередным достижением. Он отметил, что объединить элементы силового экстрима, такие как буксировка крана-манипулятора и разрушение предметов, невероятно сложно и опасно.

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