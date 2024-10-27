Сергей Агаджанян из Люберец установит рекорд по силовому спорту в ТВ-эфире

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян впервые в истории отечественного телевидения попробует установить рекорд страны по сценическому экстриму в прямом эфире. Ток-шоу состоится 29 октября.

Сергея Агаджаняна из Люберец называют Русским Халком. Он является общественником и заместителем президента Федерации силового экстрима России.

Рекорд он планирует установить в прямом эфире ток-шоу «На закате». Не более чем за 90 секунд Сергей должен будет разрушить не менее четырех стальных стержней длиной 25 сантиметров и диаметром один сантиметр. Делать он это будет на весу без дополнительных точек опоры.

«Еще никогда в истории отечественного телевидения не устанавливался рекорд по сценическому экстриму в прямом эфире. Это крайне волнительная и сложная задача, спортсмену, начиная со второго стального стержня, придется, превозмогая боль в руках, разламывать пополам металл, не используя дополнительных точек опоры», — прокомментировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

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