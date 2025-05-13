Сергей Агаджанян из Люберец установил мировой рекорд по сценическому экстриму

Многократный рекордсмен по силовым трюкам и буксировке тяжелой техники Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд в сценическом экстриме. Свой успех он посвятил 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Житель Люберец, известный как «Русский Халк», за 12 минут сломал 12 стальных стержней и надул до разрыва 14 грелок. Чтобы усложнить трюк, он выполнял его в прыжке, а также с людьми, которые стояли или сидели на нем. По правилам, для засчета рекорда нужно было разорвать не менее восьми стержней и восьми грелок.

Силач установил рекорд в Курской области на фестивале «Шуклинка Фест».