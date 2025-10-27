Сенсорную комнату для развивающих занятий открыли в деревне Губино в Воскресенске
В сельском клубе деревни Губино городского округа Воскресенск открыли сенсорную комнату для психологической разгрузки и развивающих занятий. Проект «Радуга радости» был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.
Как рассказала директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова, несколько лет назад деревня Губино начала активно развиваться: ее газифицировали, а многодетным семьям стали выделять земельные участки.
«Для сельского клуба мы решили придумать что-то необычное, чтобы привлечь жителей развивающейся деревни. Проект создания сенсорной комнаты поддержали население и власти», — отметила Ольга Якимова.
Комнату отремонтировали и оборудовали мягкими модулями, приборами для создания рассеянного света, проекторами и сухим бассейном. Теперь сельский клуб Губино, несмотря на скромные размеры, стал настоящим центром притяжения для жителей всего городского округа.
Занятия в сенсорной комнате проводит профессиональный педагог-психолог Анастасия Макарова, прошедшая специальные курсы. Самые юные посетители — дети до двух лет.
Каждое занятие — это мини-путешествие. В комнате выключают свет и с помощью иллюминации создают особую атмосферу — от мягкого «дождика» до погружения в «подводный мир». Такой формат особенно благотворно влияет на детей с проблемами поведения, например, гиперактивных.
Отметим, что занимаются подростки, а также проходят сеансы релаксации для мам. Занятия проводятся в малых группах до пяти человек. Таким образом, небольшой проект стал важным ресурсом для психологической поддержки и развития жителей разных возрастов деревни Губино и всего округа.