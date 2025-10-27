Сенсорную комнату для развивающих занятий открыли в деревне Губино в Воскресенске

В сельском клубе деревни Губино городского округа Воскресенск открыли сенсорную комнату для психологической разгрузки и развивающих занятий. Проект «Радуга радости» был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.

Как рассказала директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова, несколько лет назад деревня Губино начала активно развиваться: ее газифицировали, а многодетным семьям стали выделять земельные участки.

«Для сельского клуба мы решили придумать что-то необычное, чтобы привлечь жителей развивающейся деревни. Проект создания сенсорной комнаты поддержали население и власти», — отметила Ольга Якимова.

Комнату отремонтировали и оборудовали мягкими модулями, приборами для создания рассеянного света, проекторами и сухим бассейном. Теперь сельский клуб Губино, несмотря на скромные размеры, стал настоящим центром притяжения для жителей всего городского округа.