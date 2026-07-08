Сенницы превращаются в новую точку притяжения туристов Подмосковья

Несколько лет назад в Сенницы приезжали преимущественно любители истории. Сегодня же это место привлекает туристов не только историческим наследием, но и новыми впечатлениями. Здесь можно попробовать печенье по рецептам графов Келлеров, посетить мини-ферму, прогуляться вдоль старинных прудов с лебедями и насладиться блюдами из овощей, выращенных неподалеку от ресторана.

Развитием территории занимается команда проекта «Коломенская пастила» во главе с Еленой Дмитриевой. Первым значимым шагом стал усадебный ресторан «Зеленый Дятел», который в этом году отмечает четыре года с момента открытия. Теперь к нему присоединяется еще один важный объект — историческая библиотека графов Келлеров. Над ней несколько лет велись исследования и реставрационные работы.

Концепция Сенниц строится на сочетании природы, истории и гастрономии. Команда восстанавливает традиции владельцев усадьбы — князей Гагариных и графов Келлеров. Недавно в архивах нашли рукописные рецепты печенья семьи Келлер, которые уже удалось воссоздать. Историческую выпечку готовят во время мастер-классов в сохранившейся русской печи. Детские программы включают изучение природы, прогулки по парку и игру в крокет.

Особое внимание уделяется собственным продуктам. Уже несколько лет здесь развивается огород, а летом на кухню ресторана поступают зелень, овощи и ягоды прямо с грядок. Появилось и небольшое хозяйство: свои яйца, козы с козлятами и овцы с ягнятами. Для животных оборудуют отдельную территорию, где гости смогут пообщаться с ними.

В перспективе рядом с усадьбой планируют создать небольшие гостевые дома, чтобы туристы могли приезжать сюда не на несколько часов, а на целые выходные. Так Сенницы постепенно становятся новой точкой туристического притяжения Подмосковья.