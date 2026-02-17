Минэкологии Подмосковья напомнило о применении ИИ для контроля за сбросом мусора

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прозвучало предложение о расширении функционала камер видеонаблюдения на трассах. Сенатор Сергей Перминов выступил с инициативой об использовании камер для оперативного отслеживания и пресечения несанкционированного сброса мусора, особенно строительных отходов, на землях лесного фонда.

По данным Рослесхоза, в 2025 году выявлено 1163 случая сброса отходов объемом 210 тысяч кубометров. Общий ущерб оценивается в 728 миллионов рублей. Основная проблема заключается в том, что «нелегко проконтролировать маршрут грузовиков со строительным мусором», которые нередко не доезжают до лицензированных полигонов, а сбрасывают мусор в «ближайшей роще».

В Московской области с 2021 года применяется система контроля оборота отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) на базе искусственного интеллекта — «ОССиГ-контроль». Разработчиком решения выступает ГК «Урбантех». Внедрение системы позволило снизить количество нелегальных свалок строительных отходов на территории Подмосковья более чем на 65%, а экономия бюджетных средств на их ликвидацию превысила 150 миллионов рублей. Проект «ОССиГ-контроль» уже получил высокую оценку на федеральном уровне: в декабре 2025 года он был отмечен первым местом в номинации «Биосфера» премии «Безопасный город».