Сенатор Игорь Тресков проверил готовность к отопительному сезону в Пушкино

В заседании участвовали сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и «Газпром теплоэнерго». Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов рассказал о ситуации с отоплением в округе.

На сегодняшний день тепло получают все социальные объекты, учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения, многоквартирные дома. Однако проблемы имеются. Так, не работают на полную мощность четыре котельные, обслуживанием которых занимается «Газпром теплоэнерго». На совещании представители предприятия объяснили, чем вызвана такая ситуация, и сообщили, когда проблемы будут решены.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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