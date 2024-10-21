Сенатор Игорь Тресков проверил готовность к отопительному сезону в Пушкино
Пушкинский городской округ посетил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Тресков. Представитель правительства Подмосковья принял участие в совещании, посвященном началу отопительного сезона.
В заседании участвовали сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и «Газпром теплоэнерго». Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов рассказал о ситуации с отоплением в округе.
На сегодняшний день тепло получают все социальные объекты, учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения, многоквартирные дома. Однако проблемы имеются. Так, не работают на полную мощность четыре котельные, обслуживанием которых занимается «Газпром теплоэнерго». На совещании представители предприятия объяснили, чем вызвана такая ситуация, и сообщили, когда проблемы будут решены.
Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.
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