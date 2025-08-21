Съемки сериала о любви и школе начались в Долгопрудном

Киноленту «Последний год любви» снимают в Долгопрудном. Одной из локаций стала школа № 16.

Сериал расскажет историю учительницы литературы, которая в финале должна сохранить веру в настоящую любовь. В школе № 16 ранее также снимали молодежный сериал для телеканала ТНТ. Сейчас здесь работает киногруппа из 28 человек.

Режиссером фильма выступила Александра Будько. В нем снимаются актеры Антон Батырев и Татьяна Казючиц.

По традиции перед стартом съемок на территории школы разбили символичную тарелку с именами участников проекта. Сериал выйдет на телеканале «Домашний». Участие в съемках также приняли ученики школы.

Ранее в Долгопрудном также снимали киноленты «Сто дней после детства», «Между нами девочками», «Чучело-2», «Полицейский с Рублевки», «След», «Гудбай», «Сказка о царе Салтане», «Балабол».