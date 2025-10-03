Семью ветеранов труда из Павловского Посада поздравили с Днем пожилого человека

В честь Дня пожилого человека глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов и депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин навестили семью ветеранов труда Курбацких. Николай Михайлович и Зинаида Ефимовна — пример семейной верности и профессионализма.

В прошлом году супруги отметили 55-летие совместной жизни. Николай Михайлович проработал в «Электросети» 33 года, пройдя путь от главного инженера до генерального директора. Зинаида Ефимовна многие годы занимала должность заместителя начальника по экономике в «Росгосстрахе» — за что муж ласково называет ее «главным экономистом».

Помимо трудовых достижений, у Николая Михайловича значительные спортивные заслуги: он кандидат в мастера спорта и выступает за сборную России по настольному теннису среди ветеранов, участвовал в восьми чемпионатах мира и Европы, благодаря чему побывал во многих странах. В свободное время он увлекается сбором грибов и кулинарией.

Супруги счастливы большой семьей: двое детей, трое внучек, внук и правнучка. В этом году внук окончил школу с золотой медалью и поступил в МХАТ, а 16‑летняя внучка получила знак «Альпинист России» после покорения гор Алтая.

Гости поздравили ветеранов, пожелали им здоровья и долголетия. Такие визиты подчеркивают уважение к старшему поколению и отмечают их вклад в трудовую и семейную историю округа.