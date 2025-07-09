Семью Ковалевых из Балашихи наградили медалью «За любовь и верность»

В День семьи, любви и верности в администрации Балашихи супругам Ковалевым, прожившим в браке 50 лет, вручили медаль «За любовь и верность». Награду Петру Владимировичу и Татьяне Федоровне вручила заместитель главы городского округа Лилия Татевосян.

Петр и Татьяна Ковалевы поженились 12 апреля 1975 года. Их союз стал примером крепкой семьи, основанной на взаимном уважении, доверии и любви.

«Вы воспитали достойных детей и внуков, которые станут гордостью нашего города и страны. С большой гордостью от имени главы Балашихи Сергея Юрова и организационного комитета Дня семьи, любви и верности вручаю вам эту награду», — отметила Лилия Татевосян.

Петр Владимирович, горный инженер, в 1986 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а затем почти 20 лет работал в ООО «Трансстройтоннель-99». Татьяна Федоровна посвятила полвека преподаванию игры на фортепиано и продолжает трудиться в детской школе искусств № 2. Вместе они воспитали сына Алексея и дочь Марину, а сегодня радуются двум внучкам, Елене и Софье, и недавно родившейся правнучке Марии.

Татьяна Федоровна поделилась секретом их счастливого брака.

«Мой муж никогда не говорил мне „ты должна“. Любовь — это важно, но не менее важна дружба. Друг не предаст, всегда поддержит и будет рядом в трудные времена. Это и есть основа надежных отношений», — сказала Татьяна.

История семьи Ковалевых — вдохновляющий пример того, как любовь, дружба и взаимопонимание создают крепкую семью, которая остается опорой для нескольких поколений.